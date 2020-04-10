35 производств Тверской области перепрофилировались на выпуск медицинских костюмов, масок и другой востребованной продукции

В Тверской области 35 производств перепрофилировались на выпуск востребованной продукции в текущей эпидемиологической ситуации. Вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, которое 21 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

На предприятиях региона налажено производство средств индивидуальной защиты. Медицинские костюмы и халаты выпускают Тверская и Весьегонская швейные фабрики, ООО «Фабрика здоровья». Медицинские перчатки – ООО «Лема», бахилы – Кимрская фабрика им. Горького, Весьегонская швейная фабрика. Кожные антисептики делают ОГУП «Фармация», ИП Гуменюк Д.Ю.

Также обеспечено производство респираторов, масок, защитных очков для медиков на ООО «Дельрус», Весьегонской швейной фабрике, Кимрской фабрике им. Горького и других предприятиях Тверской области. Сейчас мощности региональных компаний позволяют обеспечивать до 163 тыс. масок в сутки.

В Верхневолжье реализуется комплекс мер по поддержке экономики. 7 апреля утвержден перечень 60 видов экономической деятельности и список из 220 системообразующих предприятий региона, на которые не распространяется режим нерабочих дней на территории региона. Этот список в зависимости от эпидемиологической ситуации может быть расширен.

В рамках поддержки экономики приняты решения о снижении в 3 раза стоимости патента для предпринимателей, а также размера налоговых ставок для предприятий Тверской области, работающих по упрощённой системе налогообложения.

Создается стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, снижены ставки по налогам и многое другое.

Также на 612 млн рублей докапитализируется Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов.

Пресс-служба Правительства Тверской области