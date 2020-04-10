Средняя зарплата водителей Верхневолжского АТП за март составила 45 тысяч рублей

Верхневолжское АТП продолжает набор водителей категории D для работы на автобусах новой модели пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе. На предприятии уже трудоустроились 700 человек. Средняя зарплата за полный отработанный месяц март составила 45 тысяч рублей.

Автобусный парк располагается по адресу город Тверь, улица Шишкова, 92. Для ответов на вопросы, связанные с трудоустройством, на предприятии открыта горячая линия: 8-800-551-09-71.

Сотрудникам предоставляется трудоустройство по Трудовому кодексу РФ, полный соцпакет, иногородних обеспечивают жильем.

Возможно обучение за счёт организации, предусмотрены стипендии. Первый поток обучающихся – 59 человек, уже освоили теорию и готовы приступить к практическим занятиям. Начал обучение второй поток – 111 водителей. Срок переобучения с категории С на D составляет 2 месяца, с категории В на D - 2,5 месяца.

Для того чтобы начать обучение, необходимо обратиться в Верхневолжское АТП, где формируются списки, заключаются договоры и набираются группы. Курс включает теоретические и практические занятия, а также финальный экзамен.

Ознакомиться с работой в компании можно на сайте ООО «Верхневолжское АТП» tver-atp.ru, в аккаунтах перевозчика в социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/tveratp и «Одноклассники» https://ok.ru/group/tveratp.

Новая транспортная модель начала действовать 3 февраля 2020 года. На линию вышли новые низкопольные автобусы экологического стандарта «Евро-5», оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле.

Информация о расписании, маршрутах движения автобусов доступна на сайте компании-перевозчика «Транспорт Верхневолжья» – https://tvercard.ru, а также в мобильном приложении «Волга».

Пресс-служба Правительства Тверской области