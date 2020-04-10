В Тверской области планируют разрешить работу МФЦ и других организаций при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм

В Тверской области планируется разрешить работу многофункциональных центров предоставления государственных услуг, химчисток, ветеринарных клиник и ряда других организаций. Решение будет приниматься с учетом эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя на заседании областного Правительства 21 апреля.

«Важное направление нашей работы – сохранение устойчивости региональной экономики. Поручаю Правительству Тверской области, Министерству экономического развития представить предложения о включении в перечень разрешенных видов экономической деятельности компаний сферы бытовых услуг, включая прачечные и химчистки, а также нотариусов, ветеринарных клиник. Их работа должна вестись с соблюдением всех мер санитарной безопасности», – подчеркнул Игорь Руденя.

Кроме того, Губернатор поручил внести предложения о начале работы со следующей недели в ограниченном режиме многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг с условием строгого соблюдения санитарно-гигиенических норм. Глава региона отметил, что такое решение принято в связи с большой востребованностью услуг у жителей региона и юридических лиц.

Игорь Руденя также поручил Минэкономразвития внести предложения по дополнительным мерам поддержки предприятий региона, пострадавшим в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Все решения будут приниматься с учетом эпидемиологической обстановки.

«За работой каждого предприятия – судьбы людей. Обеспечивая в регионе мобилизацию мощностей, мы не должны забывать о насущных потребностях», – сказал Губернатор.

7 апреля в Тверской области утвержден перечень 60 видов экономической деятельности и список из 220 системообразующих предприятий региона, на которые не распространяется режим нерабочих дней на территории Тверской области.

В рамках поддержки экономики приняты решения о снижении в 3 раза стоимости патента для предпринимателей, а также размера налоговых ставок для предприятий Тверской области, работающих по упрощённой системе налогообложения.

Создается стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, снижены ставки по налогам и многое другое.

Также на 612 млн рублей докапитализируется Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов.

Правительством Тверской области запущен флешмоб «Покупай тверское» совместно с Министерством экономического развития региона и Центром «Мой бизнес». Его участниками могут стать представители малого и среднего бизнеса Тверской области. Заявку на информационную поддержку можно оставить в социальных сетях Министерства экономического развития Тверской области в сетях Министерства ВКонтакте и Facebook.

Пресс-служба Правительства Тверской области