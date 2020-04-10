В Тверской области в 2020 году ветераны Великой Отечественной войны улучшат жилищные условия

В 2020 году в Тверской области ещё три участника Великой Отечественной войны и четыре вдовы участников войны будут обеспечены жильём. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 21 апреля провёл Губернатор Игорь Руденя.

На эти цели направят 10,3 млн рублей – средства, выделенные Верхневолжью из резервного фонда Правительства РФ.

Всего в Тверской области с начала реализации соответствующего Указа Президента РФ 4830 ветерана Великой Отечественной войны улучшили свои жилищные условия.

В этом году в Тверской области реализуется ещё одна значимая мера поддержки для старшего поколения - ветераны Великой Отечественной войны получат не только федеральные, но и региональные единовременные выплаты к Дню Победы.

«Сегодня очень важно уделять максимально возможное внимание всем нашим ветеранам, дорогим для нас людям. Наша задача – обеспечить не только материальные выплаты, но и качественное социальное обеспечение, достойные условия проживания», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Размер региональной выплаты для инвалидов и участников Великой Отечественной войны составит 25 тыс. рублей. Её размер был увеличен в 2,5 раза по инициативе Игоря Рудени в конце 2019 года.

Кроме того, в текущем году с 10 тыс. рублей до 12 тыс. рублей увеличен размер выплаты для лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, вдов погибших участников ВОВ, не вступивших в повторный брак.

Впервые выплата к празднику Великой Победы будет предоставлена свыше 77 тысяч «детей войны». Это жители области, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года. Тверская область – в числе 17 субъектов РФ, где введена данная мера поддержки именно для этой категории граждан, и в пятерке регионов, где размер выплаты составляет не менее 3 тыс. рублей.

Всего в 2020 году региональные единовременные выплаты будут предоставлены свыше 91 700 гражданам. На эти цели из областного бюджета направят более 307 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области