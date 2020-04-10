В Тверской области вводят 1380 коек для лечения пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией

В Тверской области до 28 апреля развернут дополнительно 1380 коек для пациентов с коронавирусом. Мобилизация системы здравоохранения региона для предотвращения распространения инфекции стала главной темой заседания Правительства региона, которое 21 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

«Наша работа синхронизирована с задачами, поставленными Президентом страны. Создаем в регионе более 1300 коек, на объектах практически круглосуточно работают строители. На обеспеченность учреждений здравоохранения оборудованием, средствами защиты, организацию лабораторных исследований, комплектование медицинских бригад и их материальное стимулирование из федерального и областного бюджета направлено более 1 миллиарда рублей. Практически на все выделенные средства заключены контракты», – сказал Игорь Руденя.

Почти 1000 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией разворачивается в городских клинических больницах №6, Калининской ЦРБ, областной клинической больнице. Из них 590 – обеспеченные кислородом для пациентов, не требующих применения аппаратов искусственной вентиляции легких, 158 – для больных, которым необходимы аппараты ИВЛ (инвазивные и неинвазивные).

165 коек предусмотрено развернуть в городской больнице №1, Нелидовской ЦРБ, Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле. В том числе в этих учреждениях создают 92 койки с кислородом, 29 – обеспеченные ИВЛ.

220 коек разворачивается в Конаковской и Зубцовской центральных районных больницах, включая 112 обеспеченных кислородом и 42 – для пациентов на ИВЛ.

Ремонтные работы в рамках развертывания коечного фонда завершены в городских больницах №6, №1 и областной клинической больнице. В высокой степени готовности – работы в корпусе 6-й больницы, Нелидовской, Калининской ЦРБ. К 28 апреля планируется завершить ремонт в Зубцовской и Конаковской ЦРБ. Дополнительные работы также запланированы в родильном доме №2.

Заключены контракты на поставку более 760 единиц оборудования. Это 168 аппаратов ИВЛ, а также увлажнители, прикроватные мониторы, аспираторы, шприцевые насосы. В учреждения здравоохранения поставлено более 334 тыс. медицинских масок, порядка 30 тыс. пар перчаток, 10 тыс. респираторов, свыше 5300 защитных костюмов, дезинфицирующие средства и защитные экраны.

В Тверской области разработаны алгоритмы маршрутизации пациентов с внебольничной пневмонией, беременных, рожениц, новорожденных, детей и других категорий граждан с пневмонией. Ведется мониторинг обеспеченности лекарствами, наличия запасов на уполномоченном фармацевтическим складе. Сейчас в списке лекарств, закупаемых для лечения зараженных коронавирусом – 25 наименований.

Загружены пять лабораторий Верхневолжья, где проводятся исследования на коронавирус. Всего на коронавирусную инфекцию в регионе обследовано свыше 16600 человек, за последние сутки – 1400.

Пресс-служба Правительства Тверской области