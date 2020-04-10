МТППК: Проезд тверских ветеранов на электричках остается бесплатным

Московско-Тверская пригородная пассажирская компания разъяснила информацию, распространенную в СМИ, по поводу стоимости проезда ветеранов Великой Отечественной войны на пригородных поездах. Проезд остается бесплатным.

В компании уточнили, что все граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, относящиеся к категории участников и инвалидов Великой Отечественной войны, по-прежнему имеют право на бесплатный проезд в электричках. Это федеральная льгота, которую может отменить только Правительство РФ, а такого решения не принималось.

Однако в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, заражению которой особенно подвержены пожилые люди, по указанию Минтранса РФ, АО «МТ ППК» отменяет акцию по упрощенной организации проезда ветеранов и их сопровождающих. Если раньше для прохода через турникет достаточно было предъявить удостоверение, то теперь сначала ветеранам и сопровождающим необходимо получить безденежный билет в кассе – также по ветеранскому удостоверению.

Также компания рекомендует пассажирам перед поездкой ознакомиться с ограничениями регионов РФ, введёнными на период профилактики распространения коронавирусной инфекции.