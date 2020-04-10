Ведущие волонтерские объединения Тверской области участвуют в акции взаимопомощи #МыВместе

Волонтеры федеральной акции взаимопомощи #МыВместе на этой неделе продолжают доставку бесплатных продуктовых наборов, сформированных при участии тверского социально ответственного бизнеса и неравнодушных граждан в рамках благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ.

В первую очередь помощь оказывается одиноким и одиноко проживающим людям в возрасте от 65 лет и старше с низким уровнем доходов. Также волонтеры помогают продуктами длительного хранения многодетным семьям, матерям-одиночкам, маломобильным гражданам, которые в текущей эпидемиологической ситуации придерживаются режима самоизоляции.

Напомним, во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» 16 апреля Игорь Руденя поблагодарил волонтеров проекта #МыВместе за эту работу, а также предпринимателей региона, которые присоединились к благотворительному марафону #ЗАБОТАРЯДОМ. Глава региона также сообщил, что до 27 апреля пожилым людям по всей области будет передано порядка 40 тысяч бесплатных продуктовых наборов.

Сегодня в акции участвуют более 700 добровольцев, представляющих ведущие волонтерские объединения региона.

На призыв оказать посильную помощь откликнулся ряд социально ответственных предприятий и организаций. В их числе ПАО «Роснефть», филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», ОАО «Волжский пекарь», пекарня «Три пирога», Тверская швейная фабрика, компания «Интер-Кар» (официальный дилер компании ŠKODA в Твери), ГК «Авто Премиум», сеть аптек «36,6 Здоровье», тверской производитель защитных масок компания «Здоров», компания «Билайн», IT-компания Accenture, студия дизайна HOLMAX, ООО «ТУШ», компания Paulig, транспортная компания ООО «ИТЕКО Россия» и складской оператор ООО «Авалон Лоджистикс», федеральный проект «Дари еду», федеральная сеть фитнес-клубов AGym и АО «Агрофирма Дмитрова Гора».

В состав набора, который передавался на предыдущей неделе, входили освященный пасхальный кулич, макароны, подсолнечное масло, мука, рис, сахар-песок и другие продукты. На этой неделе вместо кулича в набор включат изделия к чаю. Кроме того, комплектация наборов меняется по мере присоединения к благотворительному марафону новых партнеров, а также поступления пожертвований от физических лиц.

Люди, получившие поддержку, благодарят добровольцев и всех, кто причастен к этой акции. Так, жительнице Заволжского района Твери, пенсионерке Регине Михайловне Николаевой продуктовый набор был доставлен на прошлой неделе.

«Большое спасибо молодым людям, которые не только привезли продукты, но и пообщались со мной, уделили внимание. Это очень важно. Набор мне передали на стульчике, который поставили около двери. А сами волонтеры были в масках и стояли далеко на площадке, но все равно мы очень хорошо поговорили», – рассказала Регина Николаева.

Кроме того, в рамках акции взаимопомощи #МыВместе волонтеры осуществляют доставку продуктов и лекарств за счет заявителей по заранее согласованным с ними спискам, а также помогают с оплатой счетов ЖКХ. Это делается для того, чтобы представители старшего поколения не покидали свои дома и не подвергались риску заражения новой коронавирусной инфекцией.

О том, как стать волонтером акции #МыВместе и оказать поддержку в рамках благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ, можно узнать по телефону «горячей линии» 8-800-600-31-99, а также на сайте заботарядом.рф.