Областной клинический врачебно-физкультурный диспансер переезжает в новое здание

В рамках реализации Стратегии развития физкультуры и спорта в Тверской области до 2024 года обновляется и расширяет спектр услуг Областной клинический врачебно-физкультурный диспансер. Учреждение переезжает в новое четырехэтажное зданиепо ул. Лукина, 30 в Твери. Это позволит обеспечить более комфортные условия и повысить качество реабилитационных мероприятий для спортсменов региона.

«Эффективная реализация Стратегии развития физкультуры и спорта – важный вклад в улучшение демографической ситуации в нашем регионе, в повышение качества жизни людей», – отметил Губернатор Игорь Руденя при утверждении документа в 2019 году.

С 1971 годаОбластной клинический врачебно-физкультурный диспансербыл расположен по ул. Озерная, 1 на первом этаже жилого дома. Общая площадь помещений составляла 713 кв. метров, что ограничивало возможности диспансера по качеству и объемам оказываемых услуг.

В новом здании площадью почти 2000 кв. метров отремонтированы коридоры и кабинеты. Есть в наличии современное оборудование, в том числе гидромассажные ванны. Эта и другая техникабудет задействована в реабилитационных программах.

«Для коллектива нашего диспансера это очень важное событие. Новое помещение позволит не только создать комфортные условия для врачей и пациентов, но и увеличить количество специалистов, расширить спектр реабилитационных услуг», –отметилглавный врач Олег Гутянский.

К 2024 году количество людей, систематически занимающихся спортом, должно вырасти в Тверской области с 36% до 55%. Это значит, что нагрузка на врачебно-физкультурный диспансер также увеличится практически в полтора раза.

Сейчас специалисты Областного клинического врачебно-физкультурного диспансераоказывают лечебно-профилактическую и консультативную помощьгражданам, занимающимся физкультурой и спортом. В том числе этолечебная физкультура и другие немедикаментозные методы восстановительного лечения. Работа ведется в согласовании с Министерством здравоохранения Тверской области.

С 30 марта в диспансере приостановлено проведение углубленных медицинских обследований и оказание плановой медицинской помощи в связи с ограничительными мерами, установленными в регионе в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Учреждение начнет деятельность по новому адресу после получения санитарно-эпидемиологического заключения от Роспотребнадзора и лицензии на оказание медицинской деятельности в новом здании.

Телефон для справок: 8 (4822) 58-17-61.

Пресс-служба Правительства Тверской области