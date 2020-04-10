В Тверской области приобретают дополнительное медоборудование за счет средств резервного фонда Правительства РФ

Из резервного фонда Правительства РФ Тверской области дополнительно выделено 235 млн рублей. Средства направлены на оснащение создаваемых коек, в том числе системой централизованного снабжения кислородом, а также на обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты.

Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя на заседании оперативного штаба Тверской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), которое глава региона провел 20 апреля.

В настоящее время в регион отгружается 10 новых аппаратов ИВЛ. На текущей неделе они появятся в медучреждениях. Ранее из резервного фонда Правительства РФ Тверской области было направлено 269 млн рублей на формирование необходимого резерва медтехники для лечения больных коронавирусом.

- На данный момент в регионе подтверждено 296 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 26 новых. Все зараженные изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. 15 человек выздоровели и выписаны из больницы.

Порядка 70% заболевших проходят лечение в больницах Тверской области, треть – изолированы дома под постоянным медицинским наблюдением, у них либо нет симптомов заболевания, либо болезнь протекает в легкой форме.

Около 10% заразившихся – в возрасте до 18 лет, порядка 70% - от 18 до 65 лет, более 20% -пожилые люди старше 65 лет.

- Всего на коронавирус в области обследовано 15237 человек. За последние сутки - 659 человек. В настоящее время объемы тестирования в регионе увеличены, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- В целях недопущения распространения коронавируса сотрудники всех 13 стационарных учреждений социальной защиты переведены на особый, вахтовый режим работы – по 14 дней. При этом на протяжении этого периода они не покидают пределы учреждений. Всего переведено 452 сотрудника. Такой режим введён также для сотрудников Домов ребёнка, подведомственных региональному Министерству здравоохранения.

- С работниками заключены дополнительные трудовые соглашения, оборудованы места их проживания, организовано питание, они обеспечены средствами индивидуальной защиты, ведётся регулярный мониторинг состояния их здоровья.

- В Тверской области продолжается дезинфекция улично-дорожной сети в муниципалитетах, в том числе в Твери.

- Усилены профилактические мероприятия на авто- и железнодорожных вокзалах региона. Установлены тепловизоры, разделены потоки приезжающих и отъезжающих пассажиров, сделана разметка для соблюдения безопасной дистанции между людьми. Постоянно ведется дезинфекция автобусов общественного транспорта, поездов.

- По поручению Игоря Рудени усилен мониторинг цен в торговых сетях Тверской области. По актуальным данным, значительного роста или снижения цен к предыдущему дню не наблюдается. Дефицита товаров в торговых сетях не отмечается.

- В Тверской области доступно порядка 13 тысяч вакантных рабочих мест. Сейчас вакансии открыты в учреждениях здравоохранения, подразделениях МВД, МЧС, ФСИН, «Верхневолжском автотранспортном предприятии», Тверском вагоностроительном заводе. В службах занятости налажен дистанционный формат работы с гражданами. Реализуются меры поддержки людей, ищущих работу, в том числе выплата пособий в повышенном размере.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области