

В Тверской области заключены контракты на поставку медицинского оборудования на сумму 235,5 млн рублей. Средства поступили из федерального бюджета на формирование необходимого резерва медтехники для лечения больных коронавирусом. Основная поставка запланирована в мае 2020 года.

Из резервного фонда Правительства Российской Федерации Тверская область получила 269 млн рублей на развёртывание и оснащение больничных коек.

Контракты на сумму еще 33,5 млн рублей на приобретение аппаратов ультразвуковой диагностики и инфузионных насосов будут заключены по мере появления оборудования у поставщиков. В настоящее время данного медицинского оснащения нет в наличии.

В Тверской области за счет федеральных и региональных средствведется работа по ускорению поставок аппаратов искусственной вентиляции легких, оснащению коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Всего для медицинских учреждений приобретают более 1600 единиц оборудования: аппараты ИВЛ, лабораторный инвентарь, лекарственные средства, пульсоксиметры, дефибрилляторы, аппараты многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей, реанимационные кровати, бесконтактные термометры, анализаторы и многое другое.

В областную клиническую больницу и другие медучреждения региона уже поступили аппаратыэкстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), ИВЛ и другая техника.

Для укомплектования коечного фонда Тверской области закупят 275 медицинских кроватей. Ближайшая поставка (169 единиц) запланирована в регион на текущей неделе.

Сейчас 350 коек полностью готовы к приему больных средней тяжести. В целом мощности коечного фонда в регионе планируют довести до 1300 единиц. Отделения для приема пациентов с коронавирусной инфекцией созданы в городских клинических больницах №6 и №1, Калининской ЦРБ, областной клинической больнице.

Планируется увеличение коечной мощности и создание инфекционных госпиталей в больнице №1 им. В.В. Успенского, Нелидовской, Зубцовской, Конаковской центральных районных больницах, Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле.



Пресс-служба Правительства Тверской области