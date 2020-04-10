Специалисты областного центра «Семья» подготовили рекомендации гражданам в период самоизоляции для нормализации своего психического состояния

Психологи Областного Центра «Семья» в период особого режима, связанного с вирусом COVID-19, в целях поддержки населения подготовили рекомендации, которые помогут обеспечению нормальной жизнедеятельности: «Как вести себя в это непростое время, чтобы помочь своей психике?».

1. Доверяйте только официальной информации.

Изучайте только надежные, проверенные источники, чтобы защитить себя и своих близких. Например, информации с веб-сайта ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения).В Тверской области официальная информацияразмещается на сайте Правительства Тверской области в специальном разделе «Стопкоронавирус», сайте Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»https://vk.com/coronavirus_tverreg, https://ok.ru/group/56539494809749. Официальная информация поможет вам отличить факты от слухов. Факты помогут минимизировать страхи. Если же новости о распространении вируса вызывают у вас беспокойство и панику, ради своего психологического благополучия следует свести к минимуму просмотр, чтение или прослушивание такой информации. Например, можно попробовать соблюдать информационную тишину или хотя бы просматривать новости реже. Помните, что самое лучшее, что вы можете сделать – это соблюдать меры безопасности, карантина и самоизоляции.

2. Поддерживайте общение.

Многие люди замыкаются в себе во время стрессовой ситуации. Но даже в это время нам важно поддерживать социальные связи. Конечно, сейчас нет возможности позвать кого-то в гости или в ресторан, но вполне можно пообщаться по телефону или через мессенджеры. Так, общение по телефону, скайпу, вайберу, ватцапу, переписка в социальных сетях – все это помогает поддерживать ощущение единства с другими, не замыкаться в себе. Многие уже успели опробовать формат скайп-вечеринок с друзьями и говорят о том, что это очень поднимает настроение. Теперь вы можете пообщаться с теми, на кого, возможно, давно не хватало времени. Можно обзвонить всех родственников и всех друзей. А еще можно писать электронные письма, в такой переписке есть своё очарование. В письме обычно проще говорить о чем-то действительно важном. И сейчас как раз самое время, чтобы говорить о важном с близкими людьми.

3. Ищите положительные стороны в сложившейся ситуации.

Если изменить ничего в настоящий момент нельзя, следует принять ситуацию и постараться найти в ней положительные стороны. Например, вынужденное сидение дома можно использовать для саморазвития: больше читать, пройти онлайн-курсы или сделать домашние дела, которые вы так долго откладывали. Давно хотели прочитать книгу, но не было времени? А может, самое время достать из пыльной кладовки краски, или гитару, или конструктор? Поучиться онлайн, составить генеалогическое древо, начать вести блог, разобраться в сложной программе для работы? Существует множество занятий, которые можно делать дома и даже в полном одиночестве, и получать от этого истинное удовольствие.

4. Составьте список дел и приятных занятий на время карантина.

Составьте список того, что вам за последний год хотелось узнать, научиться, почитать, сделать, но на это не находилось время, теперь оно настало. Пишите все подряд, что вспомните. Отложите список в сторону. Через какое-то время вернитесь к списку и перечитайте его. Если захочется что-то добавить – допишите. Распределите все пункты по однотипным группам. Например, можете сделать такие разделы:

-почитать книги;

-посмотреть фильмы;

-получить навык;

-изучить новую программу или учебный курс;

-навести порядок;

- пообщаться;

- личностно измениться.

Далее составьте план на ближайшие дни. Распределите, какие дела и занятия выпадают у вас на каждый день. Не забудьте прописать пункт более конкретно. Если фильм, то какой? Если пообщаться по телефону, то с кем? Если почитать книгу, то какую? Каждый день галочкой отмечайте выполненный пункт. Так, ваша жизнь на карантине приобретет структуру, а вы будете видеть, что жизнь не стоит на месте, она наполнена активностью, интересными делами, полезными вещами, на которые раньше не находилось времени и возможностей.

5. Наведите порядок дома.

Сейчас то самое время, когда можно навести порядок дома, выкинуть все старые и ненужные вещи. Есть в этом ещё и психологическая польза. Во-первых, когда мы просто наводим порядок и ставим все по своим местам, это снова возвращает нас к структуре. Более того, это прекрасный повод пережить успешный опыт того, как можно выстроить эту структуру самостоятельно. Почувствовать себя хозяином ситуации и привести в порядок не только вещи на полках, но и мысли в голове. Очень часто структурирование пространства вокруг помогает нам выстроить некоторую структуру и внутри нас самих.

Разбор старых вещей – это тоже хорошо в данной ситуации, так как это поможет вам соприкоснуться с вашими старыми ценностями, с приятными воспоминаниями, в которых вы можете найти немало ресурса для текущего дня.

6. Снизьте физический стресс и напряжение во время карантинной самоизоляции.

Чтобы снизить уровень тревоги, важно научиться расслабляться. Начните с простых техник релаксации, например, с дыхательной гимнастики. Положите одну руку на грудь, а другую на живот и сделайте глубокий вдох через нос и медленно выдохните через рот. На выдохе считайте до четырех. Если рука на животе поднимается — вы дышите правильно. Использование этих расслабляющих упражнений в Вашем повседневной жизни принесут Вам пользу. Для того, чтобы их освоить можно воспользоваться видеоинструкциями, которые Вы легко найдете на своих любимых видеоресурсах.

Что категорически нельзя делать:

- Выяснять отношения и решать накопившиеся проблемы;

- Срываться на своих близких и устраивать скандалы;

- Устраивать кардинальные перемены в своей жизни и принимать скоропалительные решения.

Это все лучше отложить до стабилизации ситуации, тогда уже заниматься вплотную масштабными вопросами.

Министерство социальной защиты населения Тверской области