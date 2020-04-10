В Тверской области с начала 2020 года введено в эксплуатацию575 домов по национальному проекту «Жилье и городская среда»

В Тверской области за первые три месяца 2020 года на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился объем вводимого в эксплуатацию жилья.

В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» с начала 2020 года введено 120,7 тыс.кв.м жилья или 575 домов. В том числе, это 557 зданий индивидуальных застройщиковобщей площадью 80,4 тыс.кв.м и 18 многоквартирных домов, в которых насчитывается 718 квартир площадью40,3 тыс. кв м.

«Повышение темпов роста жилищного строительства – это не только развитие региональной экономики, но и решение вопроса по улучшению демографической ситуации. Необходимо обеспечить в нашем регионе качественные условия для проживания людей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Наибольшее число многоквартирных домов – всего 11 – введено в Твери, в Заволжском, Пролетарском, Московском районах.В Калининском районе и Торжке – введено 5 и 2 объекта, соответственно.

Сейчас в Твериведется строительство жилищных комплексов «Иллидиум», «Мичуринский», «Брусилово» и «Норвежский квартал». В Калининском районе продолжается возведение жилого комплекса «Новый город» в д. БатиноЧерногубовского сельского поселения и жилого комплекса «Удача» на территории Никулинского сельского поселения.Планируемые сроки ввода объектов в эксплуатацию – до 2024 года.

Напомним, что в 2019 году в рамках регионального проекта введено 636,9 тыс. кв. метров нового жилья, это в 1,5 раза больше, чем в 2018 году. Введен 81 многоквартирный дом жилой площадью 244,1 тыс.кв. м в Твери, Ржеве, Торжке, Калининском, Калязинском, Кесовогорском, Конаковском, Торопецком районах, Осташковском городском округе. Объёмы индивидуального строительства за этот период – 2903 дома площадью 392,8 тыс.кв. м.

Всего в Тверской области до 2024 года запланирован ввод жилья в объеме 4,553млнкв.м. План текущего года –724тыс.кв.м.

Для эффективной реализации проектов по жилищному строительству Правительством Тверской области разработаны системные решения. В том числе, администрациям муниципалитетов поручено создать реестры земельных участков для жилищного строительства.

Ещё одна задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей– реализация проектов по комплексному развитию территорий в крупных муниципальных образованиях региона. В первую очередь это Тверь, Конаково, Нелидовский городской округ. Администрациям этих муниципальных образований поручено обеспечить новые территории инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, предусмотреть благоустройство новых микрорайонов в соответствии с современными требованиями и стандартами.

Пресс-служба Правительства Тверской области