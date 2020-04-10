В Тверской области после коронавируса выздоровели 15 пациентов

В Тверской области выздоровели и выписаны еще 3 человека, у которых была диагностирована новая коронавирусная инфекция. Ранее были выписаны 12 жителей Верхневолжья, выздоровевшие после коронавируса.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 296 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Треть из них – без симптомов заболевания либо с легким течением болезни. В основном это люди, контактировавшие с теми, у кого ранее была подтверждена инфекция.

За каждой победой над заболеванием стоит напряженный труд медиков Тверской области.

«Медицинские работники вкладывают все свои силы, все свои возможности в обслуживание больных и обеспечение работоспособности нашей системы здравоохранения», - отметил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире «России 24. Тверь» 16 апреля.

В Верхневолжье на выплаты медицинским работникам, которые работают в сложных условиях борьбы с коронавирусом, из федерального и областного бюджета направят более 119 млн рублей. На региональные надбавки предусмотрено 13,7 млн рублей. Выплаты специалисты будут получать за особые условия труда и дополнительную нагрузку. В среднем зарплата реаниматологов, которые работают в инфекционных госпиталях, в Тверской области составит около 200 тыс. рублей с учётом текущих зарплат, врачей – до 140 тыс. рублей, среднего персонала – не менее 80 тыс. рублей, младшего медицинского персонала порядка 50 тыс. рублей. Медицинские специалисты, работающие с провизорными койками, с учётом текущей зарплаты будут получать от 30 до 90 тыс. рублей в зависимости от занимаемой должности.

Предусмотрены также выплаты для бригад скорой медицинской помощи, которые работают с коронавирусной инфекцией. Для врачей они составят не менее 130 тыс. рублей, фельдшеров – порядка 67 тыс. рублей, водителей – до 46 тыс. рублей.

Также планируются надбавки для других медицинских работников, включая врачей и медсестёр, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сотрудников лабораторий, диспетчеров скорой медицинской помощи.

Пресс-служба Правительства Тверской области