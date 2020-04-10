Центробанк информирует: что надо знать о кредитных каникулах

В период пандемии заёмщики могут испытывать сложности с платежами по кредитам и займам. Центробанк предпринимает меры, чтобы подержать тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Что надо знать гражданам о кредитных каникулах рассказали в Отделении Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

Нечем выплачивать кредит. Что делать?

Если вы не можете, как раньше, ежемесячно платить по кредиту, обратитесь в свой банк и запросите реструктуризацию задолженности. В нынешней ситуации кредитные организации идут навстречу, чтобы сделать выплаты посильными и поддержать клиента.

Есть еще один вариант – воспользоваться кредитными каникулами. Это отсрочка платежей на льготный период максимально до 6 месяцев. По закону их вправе получить люди, которые из-за коронавируса оказались в тяжелой жизненной ситуации. За каникулами можно обратиться до 30 сентября текущего года, если доход за последний месяц снизился на 30 % и более по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. Можно рассчитать среднемесячный доход самостоятельно по методике Правительства РФ или обратиться за консультацией к своему кредитору.

Как оформить кредитные каникулы?

Достаточно сообщить банку, микрофинансовой организации или кредитному кооперативу, что вы хотите отложить выплаты. Заявление подаётся любым способом, который предусмотрен в вашем договоре: через личный кабинет на сайте кредитора; мобильное приложение; посредством звонка в колл-центр. Кредитор обязан рассмотреть заявление в течение 5 календарных дней и сообщить заемщику о начале льготного периода.

Какие документы понадобятся?

Документы, подтверждающие снижение дохода. Это могут быть не только справка из налоговой инспекции, но и о регистрации на бирже труда, официально оформленный больничный лист и др. Документы можно направить в течение 90 дней после подачи заявления. При этом Банк России рекомендует предоставлять их как можно раньше. Есть риск, что при проверке документов выяснится, что заемщик не соответствует установленным критериям, и отсрочка будет отменена. В таком случае заемщику придется возместить пропущенные платежи и выплатить неустойку.

Начисляются ли проценты по кредиту и займу в льготный период?

Проценты на сумму долга начисляются. После окончания льготного периода нужно будет вернуться к регулярным выплатам по новому графику, рассчитанному банком.

Банк России настоятельно рекомендует взвешенно подходить к решению выйти на кредитные каникулы. И воспользоваться льготным периодом только в том случае, если вы действительно не можете оплачивать долг.

Правительством РФ установлен максимальный размер кредита или займа, когда можно обратиться за предоставлением кредитных каникул. Что делать, если сумма кредита больше?

В таком случае рассматривайте вариант реструктуризации - перенос сроков платежа, снижение его размера и др. Кроме того, с прошлого года действует закон об ипотечных каникулах. По нему отсрочка платежей возможна на срок до 6 месяцев, а максимальный размер ипотечного кредита 15 млн рублей. После ипотечных каникул заёмщик будет вносить платежи в том же размере, количестве и с той же периодичностью, что и до их начала. Увеличится лишь срок погашения ипотеки – на столько, сколько длились каникулы.

Как повлияют реструктуризация, кредитные и ипотечные каникулы на кредитную историю заёмщика?

Эти меры не отразятся негативно на кредитной истории заёмщика.

Больше информации о мерах поддержки граждан в условиях пандемии коронавируса на официальном сайте Центробанка в разделе «Вопросы-ответы».