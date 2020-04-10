Участником флешмоба «Покупай тверское» становится «Мармеладная сказка»

К социальному флешмобу «Покупай тверское», присоединилась компания по производству кондитерских изделий ручной работы «Мармеладная сказка». В связи с эпидемиологической ситуацией компания работает с доставкой.

Подробная информация о работе компании размещена на сайте -http://marmeladiki.com/products/ и в группе https://vk.com/marmelad_skazka.

Флешмоб «Покупай тверское» запущен Правительством Тверской области совместно с Министерством экономического развития и Центром «Мой бизнес». Участниками флешмоба «Покупай тверское» могут стать представители малого и среднего бизнеса Тверской области. Для этого компаниям необходимо иметь регистрацию на территории Тверской области и не иметь задолженностей (компании, реализующие подакцизные товары, в акции не участвуют).

Заявку на информационную поддержку можно оставить в социальных сетях Министерства экономического развития Тверской области в сетях Министерства ВКонтакте и Facebook.

Тверские компании продолжают работу в новых условиях, используя меры государственной поддержки, которые дополнительно утверждены в регионе. 7 апреля на заседании Правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя утвердил перечень 60 видов экономической деятельности и список из 220 системообразующих предприятий региона, на которые не распространяется режим нерабочих дней на территории Тверской области.

Приняты решения о снижении в 3 раза стоимости патента для предпринимателей, а также размера налоговых ставок для предприятий Тверской области, работающих по упрощённой системе налогообложения.

На поддержку экономики из региональной казны направят порядка 1,8 млрд рублей.

Создается стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, снижены ставки по налогам и многое другое. Также на 612 млн рублей докапитализируется Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов.

Пресс-служба Правительства Тверской области