240 заявок на получение сельской ипотеки подали жители Тверской области с начала 2020 года

240 заявок с начала 2020 года поступило от жителей Тверской области на получение льготных кредитов в рамках сельской ипотеки. Общая заявленная сумма составляет более 491,4 млн рублей.

С 2020 года жители Российской Федерации могут воспользоваться сельской ипотекой в рамках новой государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Займы предоставляются на приобретение и строительство жилья, а также на погашение кредитов, взятых на эти цели не ранее 1 января 2020 года.

Решение об участии Тверской области в госпрограмме озвучил Губернатор Игорь Руденя в декабре 2019 года по итогам заседания Государственного совета РФ, посвященного аграрной политике.

«Тверская область обязательно будет участвовать в программе: в первую очередь, это дороги, ФАПы, школы. Для нас также интересны проекты отраслей культуры и спорта на селе. Развитие сельских территорий необходимо для улучшения качества жизни наших граждан», – считает Игорь Руденя.

В марте 2020 года на заседании Правительства Тверской области утверждены перечни сельских населенных пунктов, входящих в состав городских и муниципальных округов, и сельских агломераций. Это позволит жителям региона получать льготные кредиты на покупку и строительство жилья не только в сельской местности, но и в поселках городского типа и малых городах численностью до 30 тысяч человек.

Сумма кредита может составлять до 3 млн рублей, льготная процентная ставка – до 3%. При этом собственные средства заемщика должны быть обеспечены в объеме не менее 10%. Срок погашения кредита – до 25 лет.

Также предусмотрено льготное потребительское кредитование на повышение благоустройства домовладений – подведение инженерных сетей и ремонт жилых домов. По этому направлению сумма кредита может составить до 250 тыс. рублей по льготной ставке до 5% и со сроком погашения кредита до 5 лет.

Уполномоченными организациями в этой работе стали Россельхозбанк и Сбербанк.

Новая государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» стартовала в России с 2020 года. Она направлена на жилищное строительство и благоустройство сельских территорий, развитие рынка труда на селе, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Тверская область активно участвует в реализации программ, направленных на развитие сельских территорий, создание комфортных условий проживания, привлечение специалистов.

Пресс-служба Правительства Тверской области