Компания Paulig присоединилась к команде волонтерского проекта #МыВместе и предоставила 12 тонн гуманитарной продукции

В Тверской области продолжается благотворительный марафон #ЗАБОТАРЯДОМ, инициированный штабом акции взаимопомощи #МыВместе. В рамках марафона социально ответственный бизнес и неравнодушные жители региона помогают сформировать наборы продуктов длительного хранения для тех, кто находится в режиме самоизоляции и нуждается в поддержке. Прежде всего, речь идет об одиноких и одиноко проживающих людях старше 65 лет с низким уровнем дохода.

Одним из участников благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ стала компания Paulig, которая в партнерстве с транспортной компанией ООО «ИНТЕКО Россия» и складским оператором ООО «Авалон Лоджистикс» направила около 12 тонн продовольственной продукции марки Santa Maria в качестве помощи тем, кто в ней нуждается. Груз доставлен двумя фурами на прошлой неделе.

«Хотел бы поблагодарить предпринимателей, которые выступили с инициативой этого проекта. Это федеральные и региональные предприятия. Это по-настоящему доброе дело», – сказал губернатор Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия 24».

В настоящее время на призыв оказать посильную помощь откликнулся ряд социально ответственных предприятий и организаций. В их числе ОАО «Волжский пекарь», пекарня «Три пирога», Тверская швейная фабрика, компания «Интер-Кар» (официальный дилер компании ŠKODA в Твери), сеть аптек «36,6 Здоровье», тверской производитель защитных масок компания «Здоров», компания «Билайн», IT-компания Accenture, студия дизайна HOLMAX, ООО «ТУШ», компания Paulig, транспортная компания ООО «ИТЕКО Россия» и складской оператор ООО «Авалон Лоджистикс», федеральный проект «Дари еду», федеральная сеть фитнес-клубов AGym и АО «Агрофирма Дмитрова Гора».

По словам координатора акции, директора Фонда Твери Юлии Сарановой, к участию в благотворительном марафоне приглашаются предприятия и организации региона, а также физические лица. Помочь можно приобретением продуктов длительного хранения либо денежными пожертвованиями. Также можно присоединиться к команде волонтеров проекта #МыВместе, которые занимаются доставкой продуктовых наборов в Твери и муниципальных образованиях области. Подробная информация – по телефону горячей линии 8-800-600-31-99 и на сайте заботарядом.рф.