Журналисты Тверской области могут принять участие во всероссийском конкурсе «Патриот России- 2020»

Журналистов Тверской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Патриот России-2020» на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы патриотического воспитания. Конкурс проводит Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) при участии Минобороны РФ.

К участию приглашаются зарегистрированные электронные и печатные СМИ, интернет-ресурсы, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы патриотической направленности были размещены в СМИ с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года включительно.

Конкурсные работы вместе с сопроводительными материалами направляются до 10 июня 2020 года на e-mail: conkurspatriot@pr-club.com.

Торжественную церемонию награждения победителей Конкурса планируется провести в июле 2020 года в Городе воинской славы Архангельске.

Подробная информация о конкурсе — www.pr-club.com и www.fapmc.ru. Справки по телефонам: 8(915)449-04-48, 8(916)519-18-04.

Пресс-служба Правительства Тверской области