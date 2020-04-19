Онлайн-экскурсию «Три войны – такие разные» предлагают посмотреть студентам, школьникам и жителям Верхневолжья

posted by Максим Малахов on вс, 04/19/2020 - 18:57

 

         Общественными организациями Тверской области разработана онлайн- экскурсия «Три войны – такие разные». Посмотреть ее можно по ссылке https://youtu.be/bLZCKr5ntOw.

         Это второй фильм из цикла передач в рамках проекта Тверского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Наши музеи – наша память». Он создан на средства Правительства Тверской области организацией «Боевое братство» и региональным отделением объединения семей погибших защитников Отечества.

         Проект «Наши музеи – наша память» включает в себя создание видеофильмов о музеях, выставках и экспозициях военно-патриотического направления в Твери в формате онлайн-экскурсий.

         Эти материалы предлагают посмотреть, в том числе студентам и школьникам  региона. Информацию можно использовать для проведения онлайн-уроков с юнармейцами и учащимися.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области