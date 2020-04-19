Тверская областная картинная галерея открыла виртуальную выставку «Помнит мир спасенный» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

На сайте Тверской областной картинной галереи доступна виртуальная экспозиция выставки «Помнит мир спасенный. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фотографии 60-80-х годов XX в. из архива Тверского фотоклуба». Посмотреть выставку можно по ссылке: https://gallery.tver.ru/virtual-ex/4032/?VIEW_MODE=ONE_GALLERY.

Задачу развивать форматы работы онлайн в сложившихся эпидемиологических условиях перед учреждениями культуры Тверской области поставил Губернатор Игорь Руденя.

В виртуальную экспозицию картинной галереи вошли фотографии, посвященные теме Великой Отечественной войны, выполненные несколькими поколениями калининских фотографов из областного фотоклуба. Среди них были и профессиональные фотокорреспонденты, и увлеченные фотолюбители.

Наиболее ранние работы, представленные на выставке - «Первый День Победы в Калинине» Георгия Скарлотова 1945 г. и «Портрет фронтовика Евгения Петрова», выполненный Львом Михновским в 1965 году. На выставке также представлены авторские отпечатки 1970-80-х годов Владимира Рыбкина (Ржев), Халипа Махмудова (Вышний Волочек), Льва Блинова (Осташков), Владимира Коробова (Лихославль).

Тверской (Калининский) областной фотоклуб — один из старейших коллективов России, занявший достойное место в истории фотоклубного движения СССР. Первое объединение фотолюбителей в регионе было создано в Кимрах в 1918 году по инициативе члена Русского фотографического общества (РФО) Леонида Шокина.

Многие члены фотоклуба были участниками войны. Большой вклад в работу клуба внес фронтовой корреспондент, журналист Лев Михновский, который с 1962 года и до конца своих дней развивал фотографию в Калининской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области