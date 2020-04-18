Прием работ на международный поэтический марафон к 75-летию Победыпроводится в режиме онлайн



Продолжается международный поэтический марафон «75 строф о войне…», который проводит Красногорский филиал Музея Победы. Флешмоб проходит онлайн в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

Принять участие в конкурсе приглашают всех желающих. Для этого необходимо записать на телефон свое любимое стихотворение о Великой Отечественной войне и прислать на почту музея mmna@cmvov.ru. Ролики размещаются в аккаунте музея вFacebook https://m.facebook.com/mmna.ru/?locale2=en_GB.

В Тверской области филиалом Музея Победы станет Ржевский мемориал Советскому солдату, который возводится под Ржевом.

«Большая честь для нашего региона – иметь такой масштабный памятник, который является собирательным и реальным образом советских солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм. Этот мемориал – пример того, как с помощью граждан, патриотических сил нашей страны и зарубежья можно создавать исторические монументы на века», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Проект по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн устанавливают на 10-метровом восьмигранном холме.

У основания мемориала установлены листыкортеновской стали, на которых запечатлены имена солдат и офицеров, погибших под Ржевом. Тверская область обеспечивает создание инфраструктуры мемориального комплекса и благоустройство, электроснабжение территории. Регион также проводит реконструкцию автомобильной дороги М-9 – «Хорошево».

В павильонах музея у мемориала Ржевскому солдату будут демонстрироваться фотографии, кадры военной хроники, связанные с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте. До 9 мая идёт сбор фотографий и семейных историй фронтовиков, которые воевали на Ржевско-Вяземском направлении в годы Великой Отечественной войны. Эти материалы войдут в оформление музея. Фотографии и документы можно загружать на интернет-портал подоржевом.рф.



Пресс-служба Правительства Тверской области