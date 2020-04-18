Журналистов Тверской области приглашают на конкурс «Я – Созидатель»

Фонд «Начинание» совместно с журналом «Русский репортер» при поддержке Фонда президентских грантов объявил о старте федерального конкурса авторских работ «Я – Созидатель». Принять в нем участие приглашают представителей СМИ Верхневолжья.

К участию принимаются истории в любых форматах – текст, фото, видео и мультимедиа, а также жанрах – очерк, репортаж, интервью, сюжет и других. Их главным героем должен стать живой и деятельный человек, созидатель, меняющий мир к лучшему. Цель конкурса – не столько «оценить» работы, сколько рассказать широкому кругу людей о выдающихся авторах, героях и их лучших практиках.

Прислать свои материалы на первый этап конкурса можно до 15 июня 2020 года на сайт МояРоссия.рф. Участие в конкурсе могут принять как уже появлявшиеся в СМИ материалы (категория «Опубликованные»), так и материалы, впервые появившиеся на сайте конкурса или в социальных сетях (категория «Новые»). В каждой из этих двух категорий будет выделено три номинации: «Текст», «Фото» и «Мультимедиа».

Итоги конкурса будут подводиться ежеквартально. Победителями каждой волны станут шесть авторов публикаций и шесть героев этих публикаций. Каждый из них получит денежный приз в размере 15 тысяч рублей.

Работы будет оценивать независимое жюри, в состав которого войдут известные журналисты.

Организаторы также запланировали серию двухдневных тренингов для активистов и журналистов во Владивостоке, Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Твери, Костроме, Орле, Курске, Симферополе и Чите.

Подробная информация – на сайте «Я – Созидатель». Задать свои вопросы можно по почте sozidatel@myrussia.team или в социальных сетях проекта ВКонтакте, Facebook.

Пресс-служба Правительства Тверской области