Пресс-релиз оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 18 апреля 2020 г.



- По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области в регионе подтверждено 49 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 237 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 12заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 225 зараженныхизолированы,находятся под постоянным наблюдением медиков или получают необходимое лечение.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 81

Конаковский район 49

Кимры 44

Кимрский район 9

Зубцовский район 8

Старицкий район 8

Лихославльский район 7

Удомельский городской округ 6

Бежецкий район 3

Ржев 3

Бологовский район 3

Торжок 3

Калининский район 3

Вышневолоцкий городской округ 2

Спировский район 2

Весьегонский район 1

Торжокский район 1

Калязинский район 1

Краснохолмский район 1

Максатихинский район 1

Селижаровский район 1







- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 13577 человек, за последние сутки – 1276.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.



Пресс-служба Правительства Тверской области