Пресс-релиз оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 18 апреля 2020 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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- По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области в регионе подтверждено 49 новых случаев коронавирусной инфекции.
- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 237 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 12заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 225 зараженныхизолированы,находятся под постоянным наблюдением медиков или получают необходимое лечение.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 81
Конаковский район 49
Кимры 44
Кимрский район 9
Зубцовский район 8
Старицкий район 8
Лихославльский район 7
Удомельский городской округ 6
Бежецкий район 3
Ржев 3
Бологовский район 3
Торжок 3
Калининский район 3
Вышневолоцкий городской округ 2
Спировский район 2
Весьегонский район 1
Торжокский район 1
Калязинский район 1
Краснохолмский район 1
Максатихинский район 1
Селижаровский район 1
- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.
- На коронавирус в регионе обследовано 13577 человек, за последние сутки – 1276.
В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.
Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.
Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.
Пресс-служба Правительства Тверской области