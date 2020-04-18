Пресс-релиз оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 18 апреля 2020 г.

posted by Максим Малахов on сб, 04/18/2020 - 14:31


- По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области в регионе подтверждено 49 новых случаев коронавирусной инфекции. 
- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус. 
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 237 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 12заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 225 зараженныхизолированы,находятся под постоянным наблюдением медиков или получают необходимое лечение. 
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований: 
Тверь 81 
Конаковский район 49 
Кимры 44 
Кимрский район 9 
Зубцовский район 8 
Старицкий район 8 
Лихославльский район 7 
Удомельский городской округ 6 
Бежецкий район 3 
Ржев 3 
Бологовский район 3 
Торжок 3 
Калининский район 3 
Вышневолоцкий городской округ 2 
Спировский район 2 
Весьегонский район 1 
Торжокский район 1 
Калязинский район 1 
Краснохолмский район 1 
Максатихинский район 1 
Селижаровский район 1 



- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона. 
- На коронавирус в регионе обследовано 13577 человек, за последние сутки – 1276. 
В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. 
Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО. 
Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72. 

Пресс-служба Правительства Тверской области 