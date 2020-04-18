Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с праздником Светлой Пасхи

19 апреля православный мир отмечает Светлое Христово Воскресение.

C праздником жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Для всего православного мира это самое главное событие. Пасха символизирует спасение человека, торжество жизни и добра. Праздник праздников дарит нам радость, вдохновляет на благие дела и помощь ближним, объединяет вокруг непреходящих ценностей нашего народа. Это единство на протяжении многих веков помогало жителям тверской земли преодолевать любые невзгоды, трудиться на благо Отечества. Пусть праздник войдёт в каждый дом с миром, согреет наши сердца радостью», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Пресс-служба Правительства Тверской области