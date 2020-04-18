Более тысячижителей Верхневолжья трудоустроены областной службой занятости за прошедшие две недели

Более тысячи человек трудоустроено службой занятости Верхневолжьяза прошедшие две недели. В Тверской области с конца марта в банке вакансий ежедневно насчитывает около 13тысяч предложений от работодателей.

В прямом эфире телеканала «Россия 24» 16 апреля Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что в сложившихся экономических условиях большое внимание уделяется поддержке граждан, которые потеряли работу.

За последние недели в службу занятости Тверской области обратились свыше1,5 тысячибезработных. Для более тысячи человек рабочие места предоставили Тверской вагоностроительный завод, Кимрская фабрика имени Горького, предприятия «Гекса – нетканые материалы», «ДСК», «Электромеханика», учреждения здравоохранения, торговые сети, колл-центры.

В настоящее время в регионе сохраняется спрос на медицинский персонал (врачей, средний и младший персонал), специалистов МВД, ФСИН, МЧС (аттестованные должности и гражданский персонал), водителей, специалистов в колл-центры,рабочие профессии идругие специальности.

Подробная информация о вакансиях размещена на https://trudvsem.ru, интерактивном портале службы занятости населения Тверской области https://trudzan.tverreg.ru.

Для того, чтобы предотвратить распространение новой короновирусной инфекции, в Российской Федерации начал действовать новый механизм выдачи пособия по безработице. Процедурапризнания безработным и оформление пособия проводится в электронном виде через портал «Работа в России». Для этого достаточно отправить заявление и резюме, информация о вакансиях будет поступать в личный кабинет, где соискатель может оставить отклик на заинтересовавшую его вакансию.

В случае, если не удалось устроиться на работу в течение 11 дней, назначается пособие. Такой порядок будет действовать до 31 декабря 2020 года.

С конца марта служба занятости населения Тверской области организовала дистанционный формат взаимодействия с клиентами: оно осуществляется в электронном виде, через телефоны горячей линии и Skype.

Специалисты центров занятости продолжают проводить консультации непосредственно в офисах центров занятости с теми, у кого нет интернета. На входе посетителям меряют температуру тепловизором, предоставляют антисептик для обработки рук и просят надевать перчатки и маски.

Пресс-служба Правительства Тверской области