Областную поддержку получат четыре муниципальных проекта в сфере туризма

Четыре муниципальных проекта в сфере туризма получат региональную поддержку – решение принято на заседании Президиума Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Спировскому району выделено 1,2 млн рублей областных средств на развитие площадки Императорского дворца в селе Выдропужск для проведения исторических реконструкций и других мероприятий. В том числе здесь планируют создать музей, посвященный историческому тракту «Государева дорога».

Лихославльскому району предусмотрено 2,5 млн рублей на ремонт в Доме карельской культуры. Лесному муниципальному округу – почти 3 млн рублей на модернизацию школьного краеведческого музея для создания композиции о Чесменском сражении. 2,5 млн рублей направят на ремонтные работы в Андреапольском краеведческом музее.

«Мы не останавливаемся в реализации наших планов. Важно продолжить на высоком качественном уровне реализовывать проекты, которые в дальнейшем помогут нашей экономике быть на достойном уровне», – отметил Губернатор Игорь Руденя после заседания областного Правительства 14 апреля.

На заседании принято решение о выделении в 2020 году на развитие туристской индустрии Тверской области дополнительно 53,3 млн рублей. В том числе 45,6 млн рублей – средства федерального бюджета.

В частности, увеличено финансирование мероприятий по созданию кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море».

Пресс-служба Правительства Тверской области