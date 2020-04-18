В Тверской области продлён ряд ограничительных мер по предупреждению распространения коронавируса

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление о продлении на территории региона ряда дополнительных мер по предупреждению распространения в Верхневолжье новой коронавирусной инфекции.

По 30 апреля 2020 года приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, а также работа ярмарок.

До этого же дня продлевается запрет приема документов для предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, предусматривающий очное присутствие гражданина. Выдача документов осуществляется в электронном виде либо по предварительной записи.

Ранее ограничение по этим направлениям действовало до 19 апреля.

На территории Тверской области временно приостановлено проведение полевых поисковых работ, направленных на увековечивание памяти павших героев Великой Отечественной войны.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 188 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 12 человек выздоровели, 176 человек изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением либо проходят лечение.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области