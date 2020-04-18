Отряд «Сова» и другие общественные объединения Тверской области получат поддержку из регионального бюджета на реализацию социально значимых проектов

Пять общественных организаций Тверской области получат субсидии из регионального бюджета на реализацию социально значимых инициатив. Решение принято на заседании президиума Правительства Тверской области, которое 17 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

Более 227 тыс. рублей предусмотрено региональному поисково-спасательному отряду «Сова». Объединение получит поддержку на проект по привлечению внимания к проблеме поиска детей.

В прошлом году с активистами встречался Губернатор Игорь Руденя, обсуждалось сотрудничество регионального Правительства и волонтерской организации.

Отряд «Сова» с 2011 года ведет работу по поиску пропавших без вести людей, а также заблудившихся в лесах Тверской области и соседних регионов. Заявки на поиск отрабатываются совместно с правоохранительными органами и другими структурами. Представители отряда «Сова» регулярно проводят мероприятия по обучению волонтеров основам безопасности, поисковой деятельности, оказанию первой медицинской помощи.

Еще четыре организации Верхневолжья получат областную поддержку на реализацию молодежных инициатив.

Историко-реконструкторскому клубу «Дружина» выделят 246 тыс. рублей на патриотический проект «Доблесть земли Тверской», православному историко-этнографическому центру «Спас» – 50 тыс. рублей на проект, приуроченный к 885-летию областной столицы «Тверь – Дом Святого Спаса». Тверскому региональному клубу игровых видов спорта направят более 42,8 тыс. рублей на проект «Мы выбираем спорт!», Военно-историческому клубу «Пост № 1» г. Твери – 33 тыс. рублей на музейно-выставочный проект «Память поколений».

Пресс-служба Правительства Тверской области