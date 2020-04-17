Президент России Владимир Путин присвоил отраслевые звания представителям Верхневолжья

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении государственными наградами. Почетные отраслевые звания присвоены двум представителям Верхневолжья – художественному руководителю Дома поэзии Андрея Дементьева, вдове поэта Анне Пугач и генеральному директору ООО «ДИС-А» Игорю Савину. Поздравления награжденным направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Анне Давыдовне Пугач присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

«Вашим неотступным попечением и творческой энергией живет и развивается единственный в России Дом поэзии, основанный в Твери нашим легендарным поэтом Андреем Дмитриевичем Дементьевым. На протяжении многих лет Ваша работа вносит важный вклад в укрепление культурного и духовного потенциала нашего региона и всей России, вдохновляет молодое поколение литераторов на творческое служение Отечеству», – отметил Игорь Руденя в поздравлении Анне Давыдовне.

Под руководством Анны Пугач ежегодно проводятся конкурсы «Зеленый листок», в Доме поэзии проходят выставки известных российских художников и писателей. В 2016 году рядом с Домом поэзии Андрея Дементьева состоялось торжественное открытие памятника поэтам-шестидесятникам скульптора Зураба Церетели.

В память об Андрее Дементьеве Анна Пугач организует открытые музыкально-поэтические программы с участием известных российских артистов. Крупнейшим мероприятием Дома поэзии стал концерт-посвящение Андрею Дементьеву «Виражи времени» в Государственном Кремлёвском Дворце в Москве, который собрал около 6 тысяч зрителей.

Губернатор Игорь Руденя отметил большой вклад в развитие промышленного и жилищного строительства Тверской области Игоря Савина, который удостоен почетного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Игорь Савин работал на крупных предприятиях Верхневолжья, в 80-е годы руководил строительством стратегических государственных объектов. Под его началом в Тверской области было построено 32 малых элеватора. Проведена реконструкция центральной части города Твери. Компания «ДИС-А» – участник монолитного домостроения региона, в том числе в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда.

Пресс-служба Правительства Тверской области