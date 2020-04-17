В Тверской области после коронавируса выздоровели 12 пациентов

В Тверской области выздоровели и выписаны еще 3 человека, у которых была диагностирована новая коронавирусная инфекция. Ранее были выписаны 9 жителей Верхневолжья, выздоровевшие после коронавирусной инфекции.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 188 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Значительная часть зараженных – без симптомов проявления заболевания. Это контактировавшие с теми, у кого ранее была подтверждена инфекция. 176 человек изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением либо проходят лечение.

Напряженную работу врачей и медицинского персонала в сложившейся эпидемиологической ситуации неоднократно отмечал Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Мы понимаем, как сегодня трудно медицинским работникам. Мы очень благодарны им за то, что они несут эту вахту и вкладывают все свои силы, все свои возможности в обслуживание больных и обеспечение работоспособности нашей системы здравоохранения», — сказал Игорь Руденя в прямом эфире «России 24» (Тверь) 16 апреля.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области