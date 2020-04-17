В Тверской области изменен порядок оказания медицинской помощи беременным и роженицам в случае заражения COVID-19

В сложившейся эпидемиологической ситуации Министерством здравоохранения Тверской области временно изменен порядок оказания медицинской помощи беременным и роженицам, зараженным COVID-19.

При первых признаках респираторного заболевания и ухудшении самочувствия беременной женщине необходимо вызвать «скорую» или обратиться к терапевту по месту жительства. После осмотра пациентки, проводится обследование на наличие нового инфекционного заболевания и консультация с областным перинатальным центром.

После проведенного обследования при легком протекании заболевания и отрицательном показателе на COVID-19 беременная наблюдается на дому.

В случае, если у пациентки отрицательный результат, но тяжелое состояние, для дальнейшего родоразрешения её направляют в родильный дом №2 Твери. Если же у беременной или роженицы выявлена новая коронавирусная инфекция, пациентку госпитализируют в инфекционный госпиталь городской клинической больницы №6.

Новорожденные дети переводятся в инфекционное отделение Клинической детской больницы №2.

Данные ограничения действуют до отмены режима повышенной готовности и будут отменены отдельным документом.

Пресс-служба Правительства Тверской области