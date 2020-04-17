Пресс-релиз оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 апреля 2020 г.

В Тверской области расширяется число лабораторий, проводящих исследования на коронавирусную инфекцию. Приступает к работе тверская станция переливания крови – учреждению передано 2000 тестов. Таким образом, в регионе будет действовать пять лабораторий, осуществляющих исследования на коронавирус.

Об этом шла речь 17 апреля на заседании оперативного штаба Тверской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), которое провел Губернатор Игорь Руденя.

- В Тверской области за последние сутки на коронавирусобследовано более 870 человек. В том числе лабораторные исследования проведены у более 260 медиков, свыше 80 человек с диагнозом «внебольничная пневмония», 28 человек, прибывших на территорию РФ.

- В настоящее время объемы тестирования в регионе увеличены, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- Всего на коронавирус в областиобследовано более 12300 человек.

- В Тверской области подтверждено 37 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Это контактировавшие с теми, у кого ранее была подтверждена инфекция. Проводится работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 188 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 9 зараженных выздоровели и выписаны из больницы. Все зараженные изолированы инаходятся под постоянным медицинским наблюдением.

- Ведется контроль за гражданами, приезжающими в регион из-за рубежа. За прошедшие сутки прибыло 49 человек.

- В Тверской области продолжается дезинфекция улично-дорожной сети в муниципалитетах, в том числе в Твери.

- Усилены профилактические мероприятия на авто- и железнодорожных вокзалах региона. Установлены тепловизоры, разделены потоки приезжающих и отъезжающих пассажиров, сделана разметка для соблюдения безопасной дистанции между людьми. Постоянно ведется дезинфекция автобусов общественного транспорта, поездов.

- По поручению Игоря Рудени усилен мониторинг цен в торговых сетях Тверской области.По актуальным данным,значительного роста или снижения цен к предыдущему дню не наблюдается. Зафиксирован рост цен, связанный с сезонными факторами, на лук репчатый – на 1,7 %, морковь – на 1%, яблоки – на 1%.Дефицита товаров в торговых сетях не отмечается.

- В Тверской области доступно порядка 13 тысяч вакантных рабочих мест. Сейчас вакансии открыты в учреждениях здравоохранения, подразделениях МВД, МЧС, ФСИН, «Верхневолжском автотранспортном предприятии», Тверском вагоностроительном заводе. В службах занятости налажен дистанционный формат работы с гражданами. Реализуются меры поддержки людей, ищущих работу, в том числе выплата пособий в повышенном размере.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области