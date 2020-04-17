В Тверской областив 2020 году запланировано реализовать свыше 270 проектов Программы поддержи местных инициатив

В 2020 году в Тверской области на территории районов и городских округов будет реализовано 273 проекта в рамках Программы поддержки местных инициатив. Подведены итоги конкурсного отбора.

Развитие инфраструктуры на селе, создание комфортных условий для жителей — в числе основных направлений развития сельских территорий. По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, ППМИ — один эффективных инструментов этой работы.

«Важно, что жители сами определяют, какие проекты необходимо реализовать и вкладывают в это собственные деньги. Результаты программы демонстрируют высокую социальную активность нашего населения», – считает Игорь Руденя.

Всего на участие в конкурсе от муниципалитетов было подано более 300 заявок. В итоге будет реализовано 182 проекта в городских и сельских поселениях, 91 проект в городских округах.

Подробная информация о проектах-победителях конкурсного отбора размещена на сайте Министерства финансов Тверской области и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/public188542037?w=wall-188542037_18).

Следующий этап – проведение обучающих семинаров с победителями конкурсного отбора. О дате будет сообщено дополнительно.

О востребованности ППМИ свидетельствует постоянный и устойчивый рост числа ее участников.Субсидии из областного бюджета в рамках ППМИ предоставляются муниципальным образованиям для решения вопросов местного значения. В основном это ремонт и модернизация объектов водоснабжения, дорог, детских и спортивных площадок, территорий массового отдыха, учреждений культуры, благоустройство дворов, повышение пожарной безопасности, приобретение оборудования и спецтехники для благоустройства или уборки территорий.

В целом с 2013 по 2018 годы на территории Верхневолжья реализовано более 1000 проектов Программы. Объём областной поддержки за этот период составил свыше 572 млн рублей, из местных бюджетов направлено более 258 млн рублей, сумма привлеченных внебюджетных средств – свыше 153 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области