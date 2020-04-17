Заботарядом: В Тверской области одиноким пожилым людям передадут продуктовые наборы

Сегодня, 16 апреля, в рамках благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ волонтеры акции взаимопомощи #МыВместеприступили к доставке бесплатных продуктовых наборов жителям, которые находятся в режиме самоизоляции и нуждаются в помощи. Речь идет об одиноких и одиноко проживающих людях старше 65 лет с низким уровнем дохода.

«Более 600 волонтёров присоединились к этому проекту. На основе поступивших заявок волонтерами до Пасхи будет доставлено более 20 тысяч наборов и еще около 20 тысяч – на первой неделе после Пасхи. Хотел бы поблагодарить предпринимателей, которые выступили с инициативой этого проекта. Это федеральные и региональные предприятия. Это по-настоящему доброе дело», - сказал Игорь Руденя во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» 16 апреля.

В состав набора в настоящее время входит 9 наименований продуктов: освященный пасхальный кулич, макароны, подсолнечное масло, пшеничная мука, круглый рис, сахар-песок, сгущенное молоко, соль и чай. Комплектация продуктовых пакетов в дальнейшем будет меняться по мере присоединения к благотворительному марафону новых партнеров, а также поступления пожертвований от физических лиц.

В настоящее время на призыв оказать посильную помощь откликнулся ряд социально ответственных предприятий и организаций. В их числе ОАО «Волжский пекарь», Тверская швейная фабрика, компания «Интер-Кар» (официальный дилер компании ŠKODA в Твери), сеть аптек «36,6 Здоровье», тверской производитель защитных масок компания «Здоров», компания «Билайн», IT-компания Accenture, студия дизайна HOLMAX, ООО «ТУШ», компания Paulig, транспортная компания ООО «ИТЕКО Россия», федеральный проект «Дари еду».

Очень важно, что в сложившихся непростых условиях социально-ответственный бизнес сплотился для того, чтобы помочь тем, кому сложнее всего, – отмечают организаторы марафона и выражают надежду, что в перспективе круг благотворителей будет расширяться.

О том, как стать волонтером акции #МыВместе и оказать поддержку в рамках благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ можно узнать по телефону «горячей линии» 8-800-600-31-99, а также на сайте заботарядом.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области