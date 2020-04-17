Пресс-релиз оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 апреля 2020 г.

- По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области в регионе подтверждено 37 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 188 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 9 заражённых выздоровели и выписаны из больницы. 179 изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований.

Тверь 59 Кимры 38 Конаковский район 35 Кимрский район 9 Зубцовский район 8 Старицкий район 8 Удомельский городской округ 6 Лихославльский район 5 Бежецкий район 3 Ржев 3 Бологовский район 3 Торжок 3 Калининский район 2 Вышневолоцкий городской округ 2 Торжокский район 1 Краснохолмский район 1 Максатихинский район 1 Селижаровский район 1

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано более 12300 человек, за последние сутки – свыше 870. В том числе лабораторные обследования за прошедшие сутки проведены в отношении более 260 медиков, 81 человека с диагнозом «внебольничная пневмония», 28 человек, прибывших на территорию РФ.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области