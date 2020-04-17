Пресс-релиз оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 апреля 2020 г.

posted by Максим Малахов on пт, 04/17/2020 - 11:51

  - По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области в регионе подтверждено 37 новых случаев коронавирусной инфекции.

-  Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус. 

         - Всего на настоящее время в регионе подтверждено 188 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 9 заражённых выздоровели и выписаны из больницы. 179 изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

         Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований.

Тверь

59

Кимры

38

Конаковский район

35

Кимрский район

9

Зубцовский район

8

Старицкий район

8

Удомельский городской округ

6

Лихославльский район

5

Бежецкий район

3

Ржев

3

Бологовский район

3

Торжок

3

Калининский район

2

Вышневолоцкий городской округ         

2

Торжокский район      

1

Краснохолмский район

1

Максатихинский район

1

Селижаровский район

1

 

         - В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано более 12300 человек, за последние сутки – свыше 870. В том числе лабораторные обследования за прошедшие сутки проведены в отношении более 260 медиков, 81 человека с диагнозом «внебольничная пневмония», 28 человек, прибывших на территорию РФ.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области