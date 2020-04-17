В Тверской области приняты необходимые меры для обеспечения безопасности во время проведения Пасхальных богослужений

В Тверской области приняты необходимые меры для профилактики распространения коронавирусной инфекции в период празднования Пасхи.

Московская Патриархия призвала верующих совершать молитву дома. Для обеспечения безопасности прихожан, которые решат посетить службу, настоятелям рекомендовано заблаговременно установить вместимость храма, нанести разметку, что позволит прихожанам соблюдать социальную дистанцию во время богослужений. Освещение куличей рекомендуется проводить на улице, на прихрамовой территории, с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра между прихожанами. Крестные ходы будут проводиться также с соблюдением этих требований.

Во избежание скопления людей в церквях привлечены волонтеры для регулировки наполнения храмов в соответствии с заявленной вместимостью.

Во время проведения Пасхального богослужения возле храмов региона будет организовано дежурство сотрудников полиции и Росгвардии.

Управление Роспотребнадзора по Тверской области также рекомендует принять участие в пасхальных богослужениях дистанционно – с помощью организованных теле-, аудио- и интернет-трансляций.

В соответствии с документом, размещенным на сайте ведомства, гражданам Тверской области старше 65 лет, несовершеннолетним, а также жителям региона с признаками ОРВИ и хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться дома.

Посещение кладбищ в период пасхальных праздников не запрещено. Вместе с тем региональное управление Роспотребнадзора рекомендует воздержаться от таких поездок – за исключением ритуальных мероприятий. Тем, кто принял решение о посещении кладбищ, также рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, носить индивидуальные средства защиты.