Игорь Руденя ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом в Тверской области в прямом эфире на «России 24» (Тверь)

16 апреля Губернатор Игорь Руденя ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом в Тверской области в прямом эфире канала «Россия 24» (Тверь). Были затронуты такие актуальные темы, как объективное информирование жителей региона о ситуации с коронавирусом, соблюдение эпидемиологических требований во время пасхальных богослужений, поддержка медиков, меры поддержки экономики, занятость населения.

Официальная актуальная информации о распространении заболевания, в том числе в разрезе муниципальных образований, принимаемых на региональном уровне мерах размещена в специальном разделе «Стопкоронавирус» на сайте Правительства Тверской области, подчеркнул Игорь Руденя. Информация обновляется ежедневно.

По словам ИгоряРудени, в православный праздник Пасхи в ночь с 18 на 19 апреля прихожанам и священнослужителям необходимо соблюдать все меры безопасности и санитарно-гигиенические требования в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Глава региона рассказал, что в рамках волонтёрских проектов «Мы вместе» и #Заботарядомдобровольцы начали доставлять бесплатные продуктовые наборы одиноко проживающим пенсионерам с низким доходом. В наборы входят в том числе освящённые куличи. Наборы получат более 20 тысяч жителей региона старшего возраста.

Игорь Руденя сообщил о поддержке врачей и медицинского персонала, которые работают с больными коронавирусом. На стимулирующие выплаты для медицинских работников Тверской области, находящихся в зоне риска, выделено более 119 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

«Мы понимаем, как сегодня трудно медицинским работникам. Мы очень благодарны им за то, что они несут эту вахту и вкладывают все свои силы, все свои возможности в обслуживание больных и обеспечение работоспособности нашей системы здравоохранения», — сказал Игорь Руденя.

Начиная с апреля, на 3 месяца установлена специальная федеральная выплата для врачей – 80 тыс. рублей в месяц, для среднего медперсонала и врачей скорой помощи – 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала, а также фельдшеров, медсестёр и водителей скорой помощи – 25 тыс. рублей.

Как отметил Игорь Руденя, средняя зарплата с учётом стимулирующих выплат у врачей-реаниматологов в Тверской области составит более 200 тыс. рублей, у врачей других специальностей – от 140 тыс. рублей, медсестёр – от 80 тыс. рублей, младшего медперсонала – более 50 тыс. рублей. Для врачей скорой помощи, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, — от 130 тыс. рублей, для фельдшеров – от 67 тыс. рублей, водителей — от 46 тыс. рублей.

Также в прямом эфире шла речь о поддержке предпринимателей, которые сохраняют заработную плату и рабочие места для сотрудников. Игорь Руденя отметил: на федеральном и региональном уровне принят ряд мер поддержки бизнеса. В Тверской области их предоставление координирует центр «Мой бизнес».

«Наша задача сегодня – максимально сохранить бизнес. Все меры должны дать возможность предпринимателям без крупных потерь пройти этот сложный период», — сказал Игорь Руденя.

В числе региональных мер — расширен доступ к кредитным ресурсам по льготным ставкам от 2% до 7,5% годовых, доступны микрозаймы без обеспечения по ускоренной процедуре в размере до 500 тыс. рублей для покрытия операционных расходов (в том числе выплату зарплат).

При этом, как подчеркнул Губернатор, большое внимание также уделяется поддержке тех граждан, которые потеряли работу. За последние 3 недели в службу занятости Тверской области обратились более 1,5 тысячибезработных. Из них более тысячи уже получили трудоустройство. Рабочие места предоставили Тверской вагоностроительный завод, Кимрская фабрика имени Горького, предприятие «Гекса – нетканые материалы», учреждения здравоохранения, торговые сети, колл-центры, «ДСК» и «Электромеханика».

В настоящее время вакансии открыты в учреждениях здравоохранения, подразделения МВД, МЧС, ФСИН, «Верхневолжское автотранспортное предприятие», Тверской вагоностроительный завод. Всего в регионе доступно порядка 13 тысяч вакантных рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области