Тверская область участвует в движении «Тренируйся дома. Спорт - норма жизни»

Тверская область присоединилась к движению «Тренируйся дома. Спорт-норма жизни».Проект запущен в социальных сетях и инициирован Министерством спорта РФ.

Каждый день спортивные школы и федерации размещают в своих социальных сетях видеоролики, мастер-классы, видео-уроки для проведения тренировок в домашних условиях.Задача проекта - популяризация здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортомв период реализации мер по предупреждению распространения коронавируса.

Публикации можно посмотреть по хэштегам #тренируемсядома #спортнормажизни и в группе ВКонтакте Комитета по физической культуре и спорту Тверской областиhttps://vk.com/culturatver

Самыми активными участникамидвижения«Тренируйся дома. Спорт - норма жизни» является Федерация бокса Тверской области и спортивные школы олимпийского резерва Твери, а также спортшколы Конаковского, Селижаровского, Бежецкого и Бологовского районов.

Пресс-служба Правительства Тверской области