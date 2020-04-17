Тверская область получила второй транш из федерального бюджетана выплаты медицинским работникам

Тверская область получила второй транш из федерального бюджета на выплаты медицинским работникам, которые работают в сложных условиях борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» (Тверь) 16 апреля.

«Доплата врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом, должна составить 80 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу и работникам скорой помощи – 50 тыс. рублей, медсестрам, фельдшерам, водителям скорой – 25 тыс. рублей. Таким образом, в среднемзарплата реаниматологов у нас будет около 200 тыс. рублей стекущими зарплатами, врачей – до 140 тыс. рублей, медсестер и среднего персонала – не меньше 80 тыс. рублей,– сказал Игорь Руденя.– Мы очень благодарны нашим врачам и медицинским работникам за то, что они несут эту вахту и вкладывают в работу все свои силы и возможности».

Из резервного фонда Правительства РФ на поощрение медицинских работников в сложной эпидемиологической ситуации Минздраву России выделено 10,2 млрд рублей. Свыше 5 млрд рублей распределены между регионами. Тверской области – свыше 48,2 млн рублей. Выплаты специалисты будут получать за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Губернатор также сообщил, что в регионе ведется работа по ускорению поставокаппаратов искусственной вентиляции легких, по оснащению коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.Сейчас 315 коек полностью готовы к приему больных средней тяжести. В целом мощности коечного фонда в регионе планируют довести до 1300 единиц.

Пресс-служба Правительства Тверской области