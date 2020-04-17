В ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озёрный будет введён особый режим

16 апреля Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь сообщил, что ещё в двух муниципалитетах Тверской области – ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озерный будут введены особые режимы.

Ранее в Тверской области введены дополнительные ограничительные мероприятия на территории Удомельского городского округа и в Конаково. В муниципальных образованиях до 30 апреля 2020 года ограничен въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или пребывания.

Как отметил Игорь Руденя, это было сделано на основании поступивших обращений от руководства Калининской АЭС и Конаковской ГРЭС.

«Это стратегические объекты, там работают большие коллективы и в целях их безопасности такое решение принято. Такие же просьбы поступили от ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный. Думаю, что в ближайшие часы мы такое решение примем, потому что там также есть стратегические объекты», - подчеркнул Губернатор.

По словам Игоря Рудени, в муниципалитетах, которые соблюдают все меры предосторожности, минимизированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Правительства Тверской области