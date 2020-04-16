Дорожники Тверской области удостоены благодарности Президента России Владимира Путина

Распоряжением Президента России Владимира Путина четверо представителейВерхневолжья удостоены благодарности главы государства. Поздравления награжденным направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По мнению Игоря Рудени, такая высокая оценка трудовых и общественных заслуг жителей региона говорит об их профессионализме и высоких личностных качествах.

Благодарность Президента объявлена сотрудникам ООО «Дорожная Строительная Компания» (Кесова Гора).Сейчас ООО «ДСК» реализует значимый областной проект – ремонт Московского шоссе в Твери, которое является въездом в город со стороны столицы.

Благодарности удостоен технический директор компанииСергей Коршунов, который руководилкрупными федеральными проектами по реконструкции и строительству автомобильных дорог в Республике Карелия, Краснодарском крае,Ленинградской и Новгородской областях.Сергей Коршунов внесважный вклад в решение инженерно-технических задач по строительству Крымского моста.

Отмечен также профессионализм заместителя технического директора ООО «ДСК»Анатолия Лукина. С 2016 года строительные бригады под руководством Анатолия Лукина выполняли строительно-монтажные работы по возведению мостовых сооружений при реконструкции участков дороги Новороссийск – Керченский пролив.

Благодарности Президента РФ также удостоеныначальник производственного отдела Елена Веснина и главный бухгалтер ООО «Дорожная Строительная Компания» Валентина Писаренкова.

Под руководством Елены Весниной велась разработка проектной документации по крупным федеральным объектам, в том числе по реконструкции участков дороги Новороссийск – Керченский пролив. Валентина Писаренкова занималась бухгалтерским и налоговым учетом по этим и другим стратегическим направлениям.

Пресс-служба Правительства Тверской области