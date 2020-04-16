Заботарядом: В Тверской области одиноким пожилым людям передадут более 20 тысяч продуктовых наборов

Сегодня, 16 апреля, в рамках благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ волонтеры акции взаимопомощи #МыВместеприступили к доставке бесплатных продуктовых наборов жителям, которые находятся в режиме самоизоляции и нуждаются в помощи. Речь идет об одиноких и одиноко проживающих людях старше 65 лет с низким уровнем дохода.

Как сообщила директор Фонда Твери, координатор проекта Юлия Саранова, сегодня волонтеры развозят наборы более чем по 150 адресам в городе Твери. К акции присоединяются и другие муниципальные образования области – 16 апреля в города и районы Верхневолжья из Твери будут направлены фуры с первой партией из 10 тысяч продуктовых наборов. На следующей неделе будут сформированы и переданы нуждающимся еще 10 тысяч наборов.

В состав набора в настоящее время входит 9 наименований продуктов: освященный пасхальный кулич, макароны, подсолнечное масло, пшеничная мука, круглый рис, сахар-песок, сгущенное молоко, соль и чай. Комплектация продуктовых пакетов в дальнейшем будет меняться по мере присоединения к благотворительному марафону новых партнеров, а также поступления пожертвований от физических лиц.

В настоящее время на призыв оказать посильную помощь откликнулся ряд социально ответственных предприятий и организаций. В их числе ОАО «Волжский пекарь», Тверская швейная фабрика, компания «Интер-Кар» (официальный дилер компании ŠKODA в Твери), сеть аптек «36,6 Здоровье», тверской производитель защитных масок компания «Здоров», компания «Билайн», IT-компания Accenture, студия дизайна HOLMAX, ООО «ТУШ», компания Paulig, транспортная компания ООО «ИТЕКО Россия», федеральный проект «Дари еду».

Очень важно, что в сложившихся непростых условиях социально-ответственный бизнес сплотился для того, чтобы помочь тем, кому сложнее всего, – отмечают организаторы марафона и выражают надежду, что в перспективе круг благотворителей будет расширяться.

«Учитывая санитарно-эпидемиологические ограничения, которые установлены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, наши волонтеры осуществляют бесконтактную доставку. То есть коробка с продуктами выставляется перед дверью получателя, затем волонтеры удаляются на безопасную дистанцию. При этом все добровольцы обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками, антисептиками для рук, перчатками», – рассказывает Юлия Саранова.

Сейчас к проекту присоединились более 500 волонтеров в Твери и других муниципалитетах. Это студенты тверских вузов, активисты тверского волонтерского центра партии «Единая Россия», представители других общественных организаций.

Организаторы приглашают к сотрудничеству всех, кто желает помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Особенно нужны волонтеры на личном автотранспорте, которые могли бы выделить несколько часов в день, чтобы доставить продуктовые наборы получателям.

Напомним, губернатор Игорь Руденя в одном из эфиров на телеканале «Россия 24», посвященном мерам социальной и экономической поддержки в текущей эпидемиологической ситуации, высоко оценил работу тверских волонтеров, которые готовы помочь пожилым людям с доставкой продуктов и лекарств на дом, оплатой услуг ЖКХ, выносом мусора.

О том, как стать волонтеромакции #МыВместе и оказать поддержку в рамках благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ можно узнать по телефону «горячей линии» 8-800-600-31-99, а также на сайте заботарядом.рф.