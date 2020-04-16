Главой Ржева избран Роман Крылов

16 апреля на заседании Ржевской городской Думы был избран глава города. Депутаты большинством голосов поддержали кандидатуру Романа Крылова.

Напомним, Роман Крылов исполнял обязанности градоначальника с ноября 2019 года. На этот пост он перешел, сложив с себя полномочия депутата Законодательного собрания Тверской области. В региональный парламент был избран в 2016 году, получив поддержку большинства избирателей по Ржевскому одномандатному избирательному округу № 11 как специалист, хорошо знающий все болевые точки городского хозяйства. В Заксобрании он работал в составе постоянного комитета по бюджету и налогам.

Роману Крылову 40 лет, у него два высших образования: закончил Тверской государственный технический университет по специальностям «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (водное хозяйство)» и «Экономика и управление на предприятии (машиностроение)».

Практически весь трудовой путь Романа Крылова связан с ржевской землей. Значительная часть карьеры складывалась на одном из крупнейших предприятий города – ПАО «Электромеханика»: от начальника транспортного цеха до заместителя генерального директора по управлению активами предприятия.

Также Роман Крылов является секретарем местного отделения партии «Единая Россия».

Напомним, изначально на конкурс по отбору кандидатов на должность главы Ржева поступили четыре заявки: и.о. главы Ржева Романа Крылова, депутата Законодательного собрания Тверской области Артема Гончарова, заместителя председателя Комитета по делам молодежи Тверской области Алексея Андреева и главного врача Ржевской ЦРБ Анатолия Бегларяна. Однако Анатолий Бегларян остался верен врачебному долгу и в связи с текущей эпидемиологической ситуацией взял самоотвод. Заявка члена КПРФ Артема Гончарова не убедила членов конкурсной комиссии. В итоге на финишное голосование были отобраны кандидатуры Романа Крылова и Алексея Андреева.

Из 19 присутствовавших на заседании депутатов Ржевской городской Думы за Романа Крылова проголосовали 16 человек.