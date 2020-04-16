В соцучреждениях Тверской области с круглосуточным проживанием граждан по поручению Игоря Рудени усилят профилактические меры

Соблюдение санитарно-эпидемиологических мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан обсуждалось на совещании, которое 16 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

«Такие учреждения у нас имеются в системе здравоохранения, образования, социальной защиты. Необходимо посмотреть, что дополнительно нужно сделать, чтобы обеспечить повышенную защиту наших учреждений», - подчеркнул Игорь Руденя.

На особом контроле находятся стационарные отделения социальной защиты - специализированные учреждения для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, где, в том числе проживают граждане старше 65 лет, находящиеся в «зоне риска».

В каждом учреждении усилены меры безопасности, приостановлено проведение массовых мероприятий, введен временный запрет на кружковую и другую досуговую деятельность, запрещено посещение проживающих.

Усилены меры по соблюдению санитарного режима: в течение дня во всех помещениях регулярно проводится дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей. Обеспечивается режим проветривания помещений, используется оборудование для обеззараживания воздуха.

В учреждениях также усилены меры профилактики коронавирусной инфекции среди работников организаций. Ведётся работа по обеспечению всех сотрудников средствами индивидуальной защиты.

Повышенное внимание уделено также учреждениям, где круглосуточно проживают дети – это дома ребёнка и детские дома. Там также соблюдаются все меры предосторожности: проводится дезинфекция, введён запрет на любые посещения.

Пресс-служба Правительства Тверской области