В медицинских учреждениях Тверской области развертываются дополнительные мощности для лечения больных с коронавирусом

Мобилизация системы здравоохранения в сложившейся эпидемиологической ситуации стала одной из главных тем заседания рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, в котором приняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, главы других регионов страны, руководители федеральных Министерств и ведомств.

Тверская область получила из резервного фонда Правительства Российской Федерации 269 млн рублей на развертывание и оснащение более 1300 коек для больных коронавирусной инфекцией.

Отделения для приема пациентов с коронавирусной инфекцией созданы в городских клинических больницах №6 и №1, Калининской ЦРБ, областной клинической больнице.

Идет подготовка к развёртыванию в ГКБ №6 дополнительных коек для лечения пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией. Планируется увеличение коечной мощности и создание инфекционных госпиталей в больнице №1 им. В.В. Успенского, Нелидовской, Зубцовской, Конаковской центральных районных больницах, Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле.

В Тверской области закупается медицинское оборудование, средства защиты медиков.

Увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

На коронавирус в области обследовано более 11400 человек, за последние сутки – свыше 1200. В том числе лабораторные обследования за прошедшие сутки проведены в отношении более 420 медиков, 131 человек с диагнозом «внебольничная пневмония», 12 человек, прибывших на территорию РФ.

В регионе усилены профилактические мероприятия на авто- и железнодорожных вокзалах региона. Установлены тепловизоры, разделены потоки приезжающих и отъезжающих пассажиров, сделана разметка для соблюдения безопасной дистанции между людьми. Постоянно ведется дезинфекция автобусов общественного транспорта, поездов. Продолжается обработка улично-дорожной сети в муниципалитетах, в том числе в Твери.

Всего на настоящее время в регионе подтвержден 151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 9 заражённых выздоровели и выписаны из больницы. 142 человека находятся под медицинским наблюдением.

Пресс-служба Правительства Тверской области