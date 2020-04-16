Стоп подделки: кассиров Тверской области приглашают на онлайн обучение

Центробанк приглашает кассовых работников розничных сетей и людей, которые часто работаю с наличными деньгами, пройти онлайн обучение, которое позволит повысить профессиональную квалификацию и уровень знаний по признакам подлинности и платёжеспособности денежных знаков Банка России.

Стать слушателем курса просто: зарегистрироваться на сайте Университета Банка России (http://university.cbr.ru), изучить инструкцию н приступить к обучению.

Участие в программе бесплатное. Курс предусматривает самостоятельное изучение материалов по темам "Подлинность банкнот и монет Банка России" и "Платежеспособность банкнот и монет Банка России", в которых содержится подробная информация о внешнем оформлении денежных знаков, защитных элементах банкнот, способах их проверки, признаках платежеспособности. Тех, кто изучил материалы курса, ждет итоговое дистанционное тестирование - все, успешно прошедшие его, получат именной сертификат и специальный отличительный знак, предназначенный для размещения на рабочем месте.

«Занятия направлены на повышение профессиональной компетенции кассовых работников нашего региона. Новые знания позволят им увереннее распознавать подделки, а значит, способствовать их изъятию из обращения и препятствовать дальнейшему распространению», - подчеркнул Николай Комаров, управляющий Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО.