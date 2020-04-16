Госжилинспекция Тверской области проверила 153 многоквартирных дома на предмет санитарной обработки

В Тверской области в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции сотрудниками управляющих компаний проводится регулярная комплексная санитарная обработка общественных пространств и мест общего пользования в многоквартирных домах. Контроль за соблюдением требований по дезинфекции многоквартирных домов осуществляет Госжилинспекция Тверской области.

Управляющие организации не только чаще проводят уборку подъездов, но и регулярно обрабатывают контактные поверхности подъездов многоквартирных домов с применением дезинфицирующих средств. Особое внимание уделяется дверным ручкам, перилам, кнопкам вызова лифтов, дверцам почтовых ящиков и домофонам.

Ведомство проводит выездные контрольные мероприятия с фотофиксацией результатов работ. Проверки уже состоялись в 153 многоквартирных домах. Они будут проводиться на постоянной основе до окончания периода неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области