Игорь Руденя в прямом эфире «России 24» ответит на вопросы о ситуации с коронавирусом в Тверской области

16 апреля в 21:00 в прямом эфире телеканала «Россия 24» Губернатор Игорь Руденя расскажет о ситуации с коронавирусом в Верхневолжье. Главными темами станут профилактические меры, которые принимаются в регионе для недопущения распространения инфекции, вопросы диагностики коронавируса, поддержки экономики и жителей Тверской области.

Игорь Руденя выйдет в прямой эфир по теме коронавируса уже в третий раз. Ранее глава региона отвечал на актуальные вопросы в эфире «России 24» 3 и 9 апреля.

В Тверской области с 17 марта действует режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

В Тверской области введены дополнительные ограничительные мероприятия на территории Удомельского городского округа и в Конаково. В муниципальных образованиях до 30 апреля 2020 года ограничен въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или пребывания.

Пресс-служба Правительства Тверской области