К 75-летию Победы тверские поисковики разместят на интернет-ресурсах материалы о выдающихся земляках

Общественная организация «Тверичи» реализует социально-значимый проект «Историко-поисковая экспедиция Калининский фронт», который получил поддержку Фонда президентских грантов. В преддверии 75-й годовщины Великой Победы участники проекта готовят к размещению на электронных ресурсах материалы о событиях Великой Отечественной войны, знаменитых уроженцах тверского края, деятельности общественных поисковых объединений.

«В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы, как наследники великой державы, должны делать особый акцент на реализации проектов по сохранению памяти о героическом подвиге нашего народа, патриотическому воспитанию», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Проект реализуется с участием молодёжных и ветеранских общественных объединений, поисковых объединений «Земляки», «Русь», «Исток», «Поиск». Поддержку оказывают сотрудники и учащиеся филиала РГУ им. А. Н. Косыгина в Твери.

Работа участников проекта намного шире, чем традиционные полевые экспедиции. Проведены тематические уроки мужества в образовательных учреждениях региона, встречи с ветеранами, подготовлены интерактивные выставки, фото и видеоматериалы.

Сейчас поисковики для реализации патриотического проекта используют интернет ресурсы архивов, музеев и библиотек, взаимодействуют с краеведами.

В 2020 году грант Президента Российской Федерации получили проекты нескольких общественных поисковых объединений Тверской области. Это межрегиональный проект «Ржевский выступ» объединения «Память поколений»; проект «Солдаты Великой Победы. Калининский фронт» организации «Исток»; инициатива «Связь времён и поколений» военно-патриотического центра «Подвиг» и проект «Историко-поисковая экспедиция Калининский фронт» областной общественной организации «Тверичи».

Пресс-служба Правительства Тверской области