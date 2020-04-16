На вокзалах и пригородном транспорте Тверской области усилены меры профилактики распространения коронавируса

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
В Тверской области усилены профилактические мероприятия на авто- и железнодорожных вокзалах. Обработано 27 автостанций и билетных касс, 15 железнодорожных вокзалов и станций.
На вокзалах региона установлены тепловизоры, проводится дистанционная термометрия, разделены потоки приезжающих и отъезжающих пассажиров, сделана разметка для соблюдения безопасной дистанции между людьми.
В регионе продолжается обработка улично-дорожной сети в муниципалитетах, в том числе в Твери.
В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.
Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.
Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.
Пресс-служба Правительства Тверской области